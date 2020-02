Auto fuori strada, chiusa la Cassia

Per consentire il recupero di un mezzo a bordo strada è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 2 “Cassia”, all’interno del territorio comunale di San Quirico D’Orcia, in provincia di Siena.

In direzione Siena l’uscita obbligatoria è predisposta al km 166,700, con deviazione sulla strada provinciale 40 fino al bivio di Contignano, per poi proseguire sulla strada provinciale 53 e rientro sulla statale 2 al km 180. Viceversa in direzione Roma.

Sul posto è presente il personale Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco, per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.