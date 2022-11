Auto contro un guardrail, minorenne gravissimo alle Scotte

Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 21.40 di ieri, per un’auto contro guardrail sul raccordo Siena-Bettolle in direzione Bettolle, all’altezza di Castelnuovo Berardenga. Un 42enne è stato trasportato in codice 2 alle Scotte, un minorenne è stato trasportato in codice 3 alle Scotte. Sono intervenuti l’automedica di Siena, l’ambulanza della Misericordia di Siena, l’ambulanza della Pubblica assistenza di Taverne d’Arbia, i Vigili del fuoco di Siena e i Carabinieri di Castelnuovo Berardenga.