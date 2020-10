L’arcivescovo Lojudice nominato Cardinale

L‘arcivescovo di Siena Augusto Paolo Lojudice è stato nominato Cardinale da Papa Francesco, l’annuncio è arrivato durante l’Angelus di questa mattina, domenica 25 ottobre.

La nomina avverrà nel giorno di sabato 28 novembre e in occasione del Concistoro per la prima domenica dell’avvento. Saranno in 13 a ricevere la berretta rossa, di cui 9 cardinali elettori (hanno meno di 80 anni e il diritto di entrare in conclave per votare il prossimo pontefice). Tra gli italiani, oltre Lojudice, c’è Marcello Semeraro, nuovo prefetto della Congregazione dei Santi, nominato da poco al posto dell’ormai ex-cardinale Becciu, e Mauro Gambetti, francescano del convento di Assisi.

Lojudice è arrivato a Siena poco più di un anno fa, il 16 giugno 2019 e solamente lo scorso fine settimana si era incontrato con il Papa per fare un punto della situazione sul suo “governo” della diocesi di Siena-Colle val d’Elsa e Montalcino.

Sulla sua nomina si è detto orgoglioso il sindaco di Siena Luigi de Mossi, “il mio rapporto con il Cardinale Augusto Paolo Lojudice è veramente un legame forte e di grande stima reciproca -ha scritto-. Già in estate avemmo modo di parlare del suo futuro e in quell’occasione auspicai il suo percorso verso l’elevazione al rango cardinalizio. Questa notizia, anticipata dal Santo Padre nel corso dell’Angelus, riempie di orgoglio tutta Siena e i senesi. Rinnovo i miei più sentiti omaggi e auguri”.