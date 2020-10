Augusto Paolo Lojudice nominato cardinale: “Notizia improvvisa, resterò a Siena”

“Una notizia totalmente inaspettata”, queste, le parole dell’Arcivescovo, Augusto Paolo Lojudice, che proprio questa mattina, durante l’Angelus di Papa Francesco, è stato nominato cardinale. Una notizia che è stata da subito accolta positivamente da tutta la cittadinanza ma che ha suscitato anche qualche preoccupazione. La più grande, quella di un possibile addio da parte dell’Arcivescovo che possa trovare dimora in altre sedi. Una preoccupazione che è stata immediatamente smentita dallo stesso Lojudice che ha rassicurato di voler restare a Siena.

“Una notizia improvvisa – ha detto l’Arcivescovo – solo pochi giorni fa ho avuto l’onore di poter conferire con Papa Francesco, durante il colloquio, però, non è mai saltata fuori la possibilità che potessi diventare cardinale. Sono onorato, la notizia, come tutti, l’ho appresa durante l’Angelus e sono rimasto quasi impietrito. Ho sentito diverse voci relativamente a una mia presunta partenza, non è assolutamente vero. Resterò a Siena, se c’è una cosa che abbiamo capito durante l’operato di sua Santità, è quella di avere la capacità di stravolgere tutti i piani, decidendo di testa sua. Per questo abbiamo già assistito a nomine fuori dalla cosiddette sedi cardinalizie”.

Katiuscia Vaselli

Niccolò Bacarelli