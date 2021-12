Atto vandalico durante la notte davanti la chiesa di Sant’Andrea a Montecchio

Vandali in azione durante la scorsa notte davanti alla chiesa di Sant’Andrea a Montecchio. Più persone si sono accanite su i pneumatici di quattro auto e del furgone del sacerdote parcheggiati la sera precedente nello spazio privato privato della parrocchia. Il danno supera i quattromila euro.

Lunedì sera, come al solito, gli abitanti di alcuni vicini appartamenti avevano lasciato, una volta rientrati a casa dopo una giornata di lavoro, i loro veicoli nel piccolo parcheggio. Nessuno poteva immaginare quanto sarebbe accaduto con il favore delle tenebre. I vandali è verosimile che siano entrati in azione poco dopo mezzanotte. A quell’ora in giro non c’è nessuno perché le persone perbene dormono visto che il giorno successivo devono riprendere le loro attività professionali. Nella zona non ci sono telecamere visto che fino ad oggi non erano mai accaduti episodi spiacevoli. Il risveglio per i proprietari dei mezzi è stato davvero amaro. Prima la sorpresa e poi la rabbia perché alla fine oltre al danno anche la beffa visto che molti di loro hanno perso una giornata di lavoro in attesa di trovare un gommista.

È stata fatta subito la denuncia ai carabinieri e nell’immediatezza è stato inviato a Sant’Andrea a Montecchio il Radiomobile per un sopralluogo. È certo che i responsabili non hanno usato un coltellino ma altri arnesi visti gli squarci provocati alle gomme. Quando chiediamo in giro alle stesse “vittime” del gesto vandalico se nei giorni precedenti c’era stato qualcosa che aveva poi indotto qualcuno ad accanirsi sui loro veicoli tutti rispondono che non sanno darsi una spiegazione di quanto accaduto. Ci hanno pensato e ripensato e alla fine la conclusione è sempre la stessa: non capiscono il motivo.

Cecilia Marzotti