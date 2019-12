Atti vandalici in negozi del centro, staccate le luci natalizie

C’è chi si diverte a rompere le luci e le illuminazioni che i commercianti hanno sistemato nelle vetrine dei loro negozi per rendere più bello e più piacevole il clima natalizio e anche per incentivare i cittadini ad acquistare regali per le feste. E’ avvenuto, ad esempio, in via di Calzoleria dove il negozio Paolo Ricci è stato vittima per due volte in appena cinque giorni di tali gesti e di atti di vandalismo. Luci natalizie sono infatti state staccate in orari notturni da ignoti, che poi le hanno lasciate abbandonate sulle lastre.

Ieri sera molti senesi si sono lamentati anche per urla e schiamazzi notturni lungo alcune vie del centro.