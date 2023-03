Attack nelle serrature: brutta sorpresa per i negozi di Piazza del Campo

Attack lasciato a bloccare la serratura: si sono trovati questa brutta sorpresa alcuni dei proprietari dei negozi all’altezza di Palazzo Berlinghieri, nella mattinata di ieri. Gli esercizi sono ora aperti ai clienti, senza particolari problemi, ma i titolari hanno dovuto chiamare chi di dovere per sistemare, se non cambiare in toto, le serrature. Non è nemmeno la prima volta che accade un caso del genere: in alcuni dei negozi della zona, è stato raccontato, un episodio simile avvenne qualche anno fa. E pure di recente accadimenti analoghi sono avvenuti nella zona di Strada Massetana Romana. Sia in Piazza del Campo che nella stessa Massetana Romana – qui sono intervenuti i vigili del fuoco – però ci sono molte telecamere di videosorveglianza per cui si dovrebbe risalire al responsabile del gesto vandalico. Ieri nella curva del Casato è intervenuta la polizia per fare alcuni controlli. “È stata veramente una brutta scoperta – racconta Azib Awadi, bar gelateria Il Camerlengo -. Per ripristinare la serratura siamo dovuti intervenire con la fiamma ossidrica”.

MC