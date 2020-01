Atmosfera incantata con il presepe vivente a Sovicille

Torna l’atmosfera incantata del presepe vivente a Sovicille. Domenica 5 gennaio, dalle 15 alle 17, il centro storico del paese si trasformerà in una Betlemme a cielo aperto, animata da tanti cittadini in costume d’epoca che diventeranno per un giorno pastori, artigiani, pescatori, soldati romani, lebbrosi riempiendo, con le loro merci e i loro piccoli animali, le vie del borgo e ricostruendo uno spaccato di quotidianità della Palestina di duemila anni fa intorno alla capanna che ospita la sacra famiglia. Piazza Marconi, trasformata in accampamento, sarà il luogo del mercato con prodotti d’epoca, ove saranno proposte anche degustazioni varie, mentre in un angolo di particolare suggestione, rivivranno gli sfarzi della reggia di Erode con le belle concubine ad allietare la corte del sovrano.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Pro Loco, dalla parrocchia di San Lorenzo, dal Comune di Sovicille e dal circolo Arci con la collaborazione della Pubblica Assistenza della Montagnola Senese, della Racchetta di Sovicille, della Misericordia di San Rocco a Pilli, dei Radioamatori Cb Il Palio, dell’associazione il Busso, di tanti semplici cittadini: volontari che con passione ed entusiasmo hanno contribuito alla progettazione e all’allestimento dello scenario e si impegneranno domenica in prima persona, “non come attori, ma come partecipanti” – precisano – “perché il presepe di Sovicille ha questo di peculiare rispetto agli altri: non è una mera rappresentazione, ma l’espressione corale di una comunità che si ritrova in spirito di condivisione e di amicizia per rivivere insieme i momenti della nascita di Gesù”.

L’evento, reso possibile anche dal contributo della Banca Cras, si snoderà dalle 15 alle 19, prevedendo un momento centrale nel corteo con i re magi dalle ore 17, quando, al calar del sole il paese si illuminerà di torce e suggestivi fuochi. Nell’occasione della manifestazione, sarà possibile anche visitare la splendida mostra di presepi artistici, contenente collezioni dall’Italia e dal mondo, allestita nei locali della Tinaia, nella Piazza centrale. Tutte le iniziative sono a ingresso libero.