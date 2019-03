Associazione Le Bollicine: domani concerto in ricordo di Patrizia Paffetti

Un concerto in ricordo di Patrizia Paffetti, la biologa del policlinico Le Scotte rimasta vittima di un incidente stradale nel dicembre scorso. E’ quello organizzato dall’associazione Coccinelle – Amici del neonato Onlus. domani sabato 30 marzo,all’auditorium della Cassa Edile di Siena in viale Rinaldo Franci 18 a Siena. Alle 17.30 si esibirà l’orchestra Cave Notas che proporrà un repertorio di musiche di Verdi, Piovani, Piazzolla, Bernstein e Shostakovich.

“Il concerto – spiega Simonetta Bianciardi, presidente dell’Associazione Coccinelle – è stato voluto per ricordare Patrizia Paffetti e per ringraziare colleghi, persone e istituzioni che, in occasione della prematura scomparsa della dottoressa, hanno voluto fare alla nostra associazione una donazione importante. E’ grazie al loro sostegno e a quello di tante altre persone che la nostra Onlus può portare avanti un impegno quotidiano nei confronti dei prematuri e delle loro famiglie. Ogni giorno i nostri volontari cercano di dare sostegno morale e materiale ai piccoli degenti e ai loro genitori, cercando di alleviare il più possibile i disagi legati alla permanenza in ospedale”.