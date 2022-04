Associazione La Diana e Università, al via il corso per i ‘bottinieri’

L’Associazione “La Diana”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena, il Comune di Siena ed altre istituzioni cittadine, regionali e nazionali, organizza un corso per l’aggiornamento e la formazione dei soci vecchi e nuovi.

Il corso “bottinieri”, così chiamato in ricordo dei vecchi operai che per secoli hanno svolto la vigilanza e la manutenzione della rete di 25 chilometri di cunicoli sotterranei di Siena, si aprirà il 5 maggio presso l’Aula Magna del Complesso Didattico del Laterino, attiguo al Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena sito in Via Laterina, n. 8.

La prima sessione, che si aprirà alle ore 18.00, vedrà la presenza del Presidente de La Diana, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Siena, di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e di autorità accademiche e di altre istituzioni cittadine.

Come precedentemente comunicato il corso si articolerà in sei sessioni in aula, di circa un’ora ciascuna, e cinque visite didattiche sia all’interno dei bottini di Fontenuova e di Fonte Gaia che all’interno del complesso del Santa Maria della Scala, compresivi anche di percorsi di norma preclusi alle visite turistiche vista la loro funzione didattica.

Il corso si terrà rispettando le normative Covid in vigore al momento dello svolgimento del corso stesso e sarà gratuito.

I partecipanti che non siano già soci de La Diana dovranno iscriversi per il 2022, iscrizione essenziale per usufruire della copertura assicurativa per le visite didattiche in ambiente sotterraneo.

La quota annua, di 25 euro, potrà essere versata anche in occasione della prima sessione del 5 maggio.Tutti gli interessati, soci de La Diana o persone che si vogliono avvicinare all’Associazione, possono fin da ora contattare La Diana scrivendo una e-mail all’indirizzo [email protected]