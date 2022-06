FMps.Fondo rotativo di assistenza tecnica: riaperti i termini per la partecipazione

C’è tempo fino al prossimo 20 luglio (entro le 15.30) per partecipare al terzo e ultimo avviso della Fondazione Mps “Fondo rotativo di assistenza tecnica” rivolto agli Enti Pubblici Locali e ai Consorzi di Bonifica operanti in provincia di Siena per favorire gli investimenti sul territorio.

Il Fondo rotativo di assistenza tecnica, promosso da Fondazione Mps, in collaborazione con Sinloc e Fises, è stato creato per fornire accompagnamento tecnico e sostegno finanziario alla progettazione per la candidatura su bandi del Pnrr o dell’Unione Europea, come il Quadro finanziario pluriennale 2021-27, o su altre misure di finanziamento pubblico regionali e nazionali.

Il Fondo ha una logica rotativa, prevedendo l’eventuale restituzione delle somme erogate nell’ipotesi di successo delle candidature ai bandi sopracitati.