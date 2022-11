Assemblee pubbliche CGIL, CISL e UIL sulla contrattazione sociale e gli appalti pubblici: ultimo appuntamento a Poggibonsi

Si concludono le assemblee pubbliche che CGIL, CISL e UIL hanno svolto in tutta la provincia per presentare ai delegati sindacali, lavoratori e pensionati, alla popolazione e alle Istituzioni la ‘Piattaforma sulla contrattazione sociale e sui bilanci 2023 degli Enti Locali’ e il ‘Protocollo per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture’.

L’ultimo appuntamento è quello in Valdelsa, martedì 22 novembre alle ore 15 a Poggibonsi presso la Camera del Lavoro (Piazza Giacomo Matteotti 8).