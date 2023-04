Assemblea Mps, al via il nuovo corso: Maione presidente, Lovaglio confermato ad. Fuori le fondazioni dal Cda

Non ci sono rappresentanti delle liste delle fondazioni bancarie nel consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi per gli anni 2023, 2024, 2025. Lo ha stabilito l’assemblea dell’Istituto che oggi si è ritrovata a Rocca Salimbeni per rinnovare il cda e approvare il bilancio 2022.

La stessa lista, che detiene poco più del 2,3% della Banca, ha conseguito il 3,8% dei voti in assemblea e non è riuscita ad ottenere consiglieri. Dodici invece i consiglieri che andranno al Mef, che detiene il 64 23% delle quote e che ha una maggioranza dei voti che tocca quota 80, 97%: Nicola Maione(di spalle nella foto di copertina appena entra a Rocca Salimbeni, ndr.) ; Luigi Lovaglio; Paola Lucantoni; Anna Paola Negri-Clementi ;Laura Martiniello; Donatella Visconti; Gianluca Brancadoro; Lucia Foti Belligambi; Domenico Lombardi; Paolo Fabris De Fabris; Renato Sala; Stefano Di Stefano. Tre invece i consiglieri per gli Sgr e per gli istituzionali, titolari dell’1,3% delle azioni: Marco Giorgino; Alessandra Giuseppina Barzaghi; Paola De Martini.

Nicola Maione è stato nominato presidente del cda (il suo nome era stato indicato dal Ministero il 25 marzo, ndr). Vice presidente è invece Gianluca Brancadoro.

Nominati inoltre i membri del collegio sindacale: Enrico Ciai (presidente), indicato dalla lista degli istituzionali poi Roberto Serrentino e Lavinia Linguanti, indicati dal Mef. Le fondazioni non hanno indicato nessun sindaco revisore. I sindaci supplenti nominati sono Pierpaolo Cotone, indicato dal Mef, e Piera Vitali, indicata dagli istituzionali.

L’assemblea ha, inoltre, deliberato di respingere l’azione di responsabilità, promossa, per la settima volta, dal socio Bluebell Partners, contro alcuni ex-amministratori della Banca. Sono stati approvati dall’assemblea degli azionisti la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nonché il sistema incentivante 2023 e relative modalità di erogazione a favore di personale del Gruppo basato su “phantom shares”.

Dopo l’assemblea si è tenuto il primo cda di Nicola Maione, come presidente, che ha confermato Luigi Lovaglio ad ed ha proceduto alla costituzione dei comitati endo-consiliari nominandone i relativi membri: comitato rischi e sostenibilità: Marco Giorgino (rresidente), Alessandra Giuseppina Barzaghi, Stefano Di Stefano, Domenico Lombardi, Paola Lucantoni; comitato nomine: Domenico Lombardi (presidente), Paola De Martini, Laura Martiniello, Renato Sala, Donatella Visconti; comitato remunerazione: Gianluca Brancadoro (presidente), Marco Giorgino, Laura Martiniello, Anna Paola Negri-Clementi, Renato Sala; comitato per le pperazioni con le parti correlate: Anna Paola Negri-Clementi (presidente), Alessandra Giuseppina Barzaghi, Paolo Fabris De Fabris, Lucia Foti Belligambi, Donatella Visconti.