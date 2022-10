Asp, Pacciani: “Fuori luogo l’appello del sindaco ad abbassare i toni, va capita la solidità dell’ente”

“Su ASP c’è bisogno che il Comune e tutti gli organi competenti facciano chiarezza con urgenza e rassicurino la città rispetto alla solidità e alla corretta gestione amministrativa. Trovo fuori luogo l’appello del sindaco De Mossi ad abbassare i toni, al contrario quando è in ballo la solidità della principale istituzione senese che eroga servizi sociali e assistenziali è fondamentale accendere i riflettori e chiedere la massima trasparenza”.

Con queste parole Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico Siena interviene sulla vicenda ASP.

“È fondamentale che ASP nella figura del suo presidente – afferma Fabio Pacciani – relazioni quanto prima il consiglio comunale di Siena e la Regione Toscana su quello che sta accadendo. Va detto però che i nominati in ASP dal sindaco De Mossi avrebbero dovuto attivarsi, fin da subito, e riferire al Comune di Siena sul disavanzo e sul ricorso a una vendita patrimoniale per risanare la gestione ordinaria. Così si sarebbe risparmiato alla città questo incomprensibile balletto tra nominante e nominati. Viceversa la ‘sveglia su ASP’ è stata suonata dai media che hanno evidenziato una situazione davvero preoccupante”.

“In un momento economico difficilissimo – dice Pacciani – è ancora più importante dare priorità alla cura dei bisogni delle persone fragili e delle famiglie. Per questo è urgente, tanto più in ASP, vigilare sui conti e sulla corretta gestione dei servizi, senza sprechi e con l’unico obiettivo di ottenere risorse che, come recita lo Statuto dell’istituzione, siano reinvestite nella cura, nel consolidamento e nella crescita del benessere personale, relazionale e sociale degli utenti. In questo caso, nonostante il Codice Civile lo permetta, si è andati contro lo Statuto e a quel principio prudenziale che, fino ad oggi, ha garantito la solidità dell’ente. Statuto che sancisce l’uso del patrimonio per interventi strutturali”.

“La comunità senese – conclude Pacciani – ha bisogno di avere risposte a tre domande: quali sono le voci di spesa che hanno sforato il bilancio previsionale 2021? Quale è l’andamento di bilancio 2022 di ASP e se si prefigura un ulteriore disavanzo. Quali sono gli interventi strutturali urgenti di cui hanno bisogno Campansi e le altre strutture di ASP?