Asp, Bezzini interroga la Regione: “Si valuti se modifiche allo statuto sono coerenti con normative toscane”

“Vista la preoccupazione espressa dai cittadini sto predisponendo un’interrogazione che chiede alla giunta regionale di attivarsi per capire quali sono le modifiche allo statuto dell’Asp Città di Siena e se sono coerenti con le normative toscane“. Lo annuncia il consigliere regionale e capolista del Pd per Siena alle prossime elezioni regionali Simone Bezzini.Nonostante le dure prese di posizione odierne di Cgil e del presidente di Aret-Asp ” in Regione Toscana non è arrivata la documentazione – fa sapere-, quindi non è possibile fare una valutazione tecnico giuridica”.Bezzini ha comunque deciso di presentare un’interrogazione, “in queste ore sto ricevendo tantissimi segnali, lettere e petizioni di cittadini – fa sapere“.Il consigliere si trova d’accordo con la presa di posizione delle opposizioni senesi che sull’Asp hanno chiesto un consiglio comunale straordinario. “E’ giusto prendersi del tempo per riflettere anche in virtù delle criticità segnalate da tante persone. Bisogna soprassedere rispetto agli atti assunti e valutare se riconsiderare le decisioni prese – ha concluso”.

Marco Crimi