Covid-19, sindaco di San Quirico negativo al tampone. Intanto spunta un nuovo caso a Sarteano

“L’Amministrazione comunale comunica che il tampone eseguito dal Sindaco Danilo Marami è risultato negativo. Pertanto, in accordo con le autorità sanitarie, può considerarsi terminato il periodo di autoisolamento a cui si era sottoposto in via precauzionale”. Lo comunica il Comune di San Quirico d’Orcia.

L’Azienda USL Toscana sud est spiega invece di aver identificato da ieri sera i probabili positivi nella provincia di Siena e di Arezzo: In provincia di Siena è stato individuato un uomo di 33 anni di Sarteano, attualmente in isolamento domiciliare e in sorveglianza attiva, contatto stretto di un caso già noto. Ad Arezzo è invece un uomo di 34 anni di Terranuova Bracciolini, attualmente in isolamento domiciliare e in sorveglianza attiva.