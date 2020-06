Asl sud est, torna la libera professione

È possibile prendere appuntamenti anche in libera professione. Con l’autorizzazione della Regione Toscana alla riattivazione delle agende è nuovamente possibile prenotare visite ed esami anche in libera professione. Nel Senese i numeri di telefono sono quelli di sempre: 0577767639 per la Zona senese, 0577994911 per la Valdelsa, 0578713600 per la Valdichiana, 0577767638 per l’Amiata. La ripresa della libera professione intramurale riguarda le branche e le prestazioni che rispettano i tempi massimi di attesa per le stesse prestazioni in regime istituzionale. Orari e spazi per visite ed esami sono condizionati dalle precauzioni rese necessarie dal Covid19 come misurazione febbre, distanziamento, ridotte presenze in sala di attesa.

“Abbiamo da tempo riattivato le agende per visite ed esami in “regime istituzionale”, potenziati i Cup, create le condizioni per una rapida risposta alle domande di esami di laboratorio – spiega Antonio D’Urso, Direttore generale della Asl TSE, che aggiunge – adesso un altro segno ritorno alla normalità, restituendo al paziente il diritto di riattivare il rapporto con il suo medico di fiducia. E questo avendo già garantita la ripresa del flusso di esami e visite nel regime istituzionale”.