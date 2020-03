Asl sud-est: quattro nuovi casi in provincia di Siena

L’azienda Asl Toscana sud-est fa sapere attraverso un comunicato stampa, di aver trovato 14 probabili nuovi casi di Coronavirus tra Siena e Arezzo. I casi riscontrati nella provincia di Siena sono 4: si tratta di un uomo e una donna, entrambi di 44 anni residenti a Chiusi, attualmente in sorveglianza attiva presso il proprio domicilio, lo stesso per una ragazza di 13 anni sempre di Chiusi, anch’essa in sorveglianza attiva. Infine, un uomo di 65 anni di Monteriggioni in sorveglianza attiva presso il proprio domicilio. Tutti i casi, fa sapere l’azienda attraverso il comunicato, sono contatti stretti di casi già noti.