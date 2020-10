Asl, prenotazioni online per i tamponi ma il servizio non funziona

Come annunciato dalla Regione Toscana qualche giorno fa da ieri, domenica 18 ottobre, è attivo in Toscana portale unico regionale per la prenotazione online dei tamponi e test rapidi.

Eppure sono già tante le polemiche sulle pagine social della Asl sud est, così come sono arrivate al nostro giornale diverse segnalazioni per evidenziare che il servizio del portale non funziona. “Io devo prenotare un tampone a mio figlio per farlo rientrare al nido e da stamani il portale della regione non funziona e nessuno dice niente su come fare” è la denuncia di una lettrice di Siena News che poi aggiunge “non si a chi raccomandarsi”

E sulla pagina Facebook dell’Asl si legge tra i commenti di un post, “io con tanto di richiesto del medico per fare un tampone a mio figlio è da stamani che provo nella provincia di Arezzo e non si riesce a prenotare!!” e ancora “Vicina alle famiglie (in riferimento al post dell’azienda sanitaria ndr.)va benissimo . Ma che non si riesca prenotare esami no ….disservizio completo”.

“Buongiorno, cerchiamo subito di capire la motivazione del disservizio segnalato”, questa la breve risposta dell’azienda sanitaria