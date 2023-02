Asl, guasto ai server nazionali che gestiscono ricette elettroniche e prenotazioni

L’Asl Toscana sud est comunica che a causa di un guasto a livello nazionale del server informatico che gestisce una serie di servizi digitali, sono momentaneamente sospesi i sistemi di prescrizione dematerializzata, di prenotazione (CUP 2.0, Zerocode, prenota.sanita.toscana.it.), di anagrafe sanitaria, compreso il portale per l’emissione della Tessera sanitaria e tutti i servizi connessi.

L’Azienda, in costante contatto con i referenti regionali per gli aggiornamenti, si scusa per i disagi e provvederà a informare i cittadini appena i servizi interessati saranno ripristinati.

Per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa regionale di Toscana Notizie