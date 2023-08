Asl e territorio, da oggi Montalcino ha il suo Centro raccolta sangue

Stamani taglio del nastro ufficiale per il Centro raccolta sangue di Montalcino. Il servizio permette di effettuare la donazione ogni secondo e quarto venerdì del mese al Presidio polifunzionale territoriale di Via Prato Ospedale 6.

L’attività è garantita dalla U.O.S.D. Immunoematologia Medicina Trasfusionale A.O Montalcino dalle 7.30 alle 11, con accesso mediante appuntamento nell’agenda regionale, prenotabile tramite le associazioni donatori o direttamente con gli operatori del centro (telefono 0577 536606; orario dalle 7.30 alle 11 del secondo e del quarto venerdì del mese).

Gli aspiranti donatori possono effettuare la visita d’idoneità gli stessi giorni dalle 11 alle 11.30 con le stesse modalità di accesso. Secondo le esigenze, può essere valutata l’organizzazione delle visite d’idoneità degli aspiranti donatori in altri giorni e orari.

L’inaugurazione del Centro raccolta sangue è avvenuta alla presenza dell’assessore regionale al Diritto alla salute e alla Sanità Simone Bezzini. Presenti anche il sindaco di Montalcino senatore Silvio Franceschelli e il direttore sanitario Asl Tse Simona Dei.

«Un ringraziamento all’Asl Toscana Sud Est per l’attenzione che dedica ai territori e alla donazione, – le parole dell’assessore Bezzini. – Grazie a questo gesto di solidarietà, anonimo e assolutamente volontario, i donatori garantiscono il funzionamento delle prestazioni: sangue e plasma sono infatti fondamentali per tantissime attività sanitarie e per questo è importante promuovere l’adesione. L’apertura del centro di raccolta sangue di Montalcino arriva tra l’altro nel momento dell’anno, l’estate, più critico, in cui si registra statisticamente un calo di donazioni. Non posso che rinnovare l’invito a tutte e tutti i donatori a fare la propria parte andando a donare prima della fine dell’estate, una scelta generosa che può salvare la vite».

«La donazione qui fa parte della cultura della comunità e delle associazioni, – afferma il direttore sanitario Asl Tse Dei. – Per merito dell’alleanza tra l’Asl Tse, la Regione Toscana, il Comune di Montalcino, le associazioni di volontariato e il Comitato dei cittadini è stato possibile aprire questo Centro. La donazione permette di passare spettatore a protagonista dei percorsi della salute. Non possiamo che ringraziare tutti coloro che ci hanno fatto arrivare fino a tutto questo».

«La valorizzazione del nostro presidio polifunzionale anche per la donazione del sangue – dichiara il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli- rappresenta un indubbio valore aggiunto per tutta la nostra comunità e per il territorio circostante. Di donazioni e di donatori ce n’è sempre bisogno di fronte ad una carenza che di anno in anno diventa sempre più fisiologica ma anche preoccupante. Da questo punto di vista, questa inaugurazione assume anche un valore simbolico rispetto alla sensibilizzazione verso la donazione del sangue. Il mio ringraziamento all’assessore Bezzini, a tutta la struttura sanitaria, al Comitato cittadino, all’Avis e al dottor Ricci».