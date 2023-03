Asilo Monumento, il Comune valuta nuova sezione

Il Comune di Siena valuta la creazione di una nuova sezione per l’Asilo Monumento in vista dell’anno scolastico 2023/2024. “Alla luce delle richieste di ammissione di ‘zona’ – scrive l’assessore ai servizi all’infanzia del Comune di Siena Paolo Benini in una comunicazione inviata al personale dell’asilo e alle famiglie interessate – per l’iscrizione all’Asilo Monumento per il prossimo anno scolastico 2023/2024 si precisa che, data la sussistenza di validi presupposti tecnico educativi, è intenzione di questa amministrazione valutare altresì la fattibilità da un punto di vista economico, al fine di procedere alla creazione di una nuova sezione, che consenta di accogliere anche tutte le domande di ‘zona’ rimaste in lista d’attesa. La volontà dell’amministrazione è orientata in questo senso e sono in corso gli atti propedeutici per detta implementazione”.

Il Comune richiede dunque alle famiglie dei nuovi iscritti “non interessati” alla frequenza dell’Asilo Monumento di presebntare appostia rinuncia tramite compilazione del modello presente al link https://www.comune.siena.it/node/2016 entro tre giorni dal ricevimento della lettera inviata dall’assessore che informerà le famiglie stesse sui nuovi sviluppi.