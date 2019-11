Asili nido, in provincia di Siena la spesa mensile è di 324 euro

Nell’anno scolastico 2019/2020 una famiglia della provincia di Siena, con un figlio all’asilo, spende ogni mese 324 euro. Il dato, fornito da Cittadinanza Attiva(link qui) , è pari sia a quello dell’anno scolastico 2018/2019 sia al dato della media delle rette in Toscana, tra gli 11 capoluoghi la nostra provincia è una di quella dove si spende meno, sopratutto se confrontiamo il nostro parametro con i 390 euro spesi a Firenze e i 414 euro spesi a Livorno. Come dicevamo in Toscana, con un bimbo al nido, spende al mese 324€ nell’anno in corso 2019/2020. La media nazionale è di 303 euro. Italia divisa su tariffe, posti disponibili, agevolazioni per le famiglie: al Nord si registrano le rette più alte, ma anche maggiori misure di agevolazione per le famiglie; il Sud invece più contenuto sui costi, seppur in aumento rispetto all’anno precedente, pecca sulla disponibilità di posti. La retta più alta in Trentino Alto Adige, pari a 472 euro in media, quella più bassa in Molise, 169 euro. In Toscana trova un posto in asilo nido poco meno di un bimbo su tre, la cifra si attesta al 31,1%