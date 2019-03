Asili di Siena, i sindacati chiedono incontro con De Mossi, la Cgil: “Manca il personale”

Il personale dei servizi educativi del comune di Siena si è recentemente riunito in un’assemblea per comunicare la propria preoccupazione per la situazione dei futuro dei nidi e delle scuole dell’infanzia. Come si legge da una nota stampa della Cgil: “Nel nido mancano circa 15 unità tra educatrici, cuoche e custodi ed altre se ne andranno entro l’anno per pensionamenti, ma nel fabbisogno 2019/21 non c’è traccia di assunzioni. Inoltre manca una graduatoria per le supplenze nella scuola dell’infanzia malgrado si sia fatta una selezione rimasta nei cassetti comunali dal 3 dicembre 2018.

Le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali Fp Ccgil, Fp Cisl, Fpl Uil fanno sapere di avere già chiesto un incontro con il sindaco De Mossi e l’assessore all’Istruzione Clio Biondi Santi e fanno inoltre sapere di rimanere in attesa di una convocazione.

“Vogliamo chiedere all’amministrazione cosa intendono fare di questi servizi fino ad oggi orgoglio del comune e della città e dei tanti genitori che vi hanno portato i loro figli e che sono stati a loro volta ospiti nelle stesse strutture – si legge dal comunicato inviato dalla locale Cgil – Siamo convinti che le bambine e i bambini e le nuove generazioni debbano essere al primo posto nelle politiche pubbliche di una amministrazione che vuole investire nel futuro”.