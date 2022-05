Arte, musica e poesia protagoniste nella città di Pio II. A Pienza appuntamento con la cultura in otto eventi

Arte, musica e poesia sono protagoniste nella città di Pio II . A Pienza l’appuntamento è con la cultura con otto eventi imperdibili che si terranno dal prossimo 15 maggio fino ad ottobre

Si parte appunto il prossimo 15 maggio dalle 15.30 a Palazzo Piccolomini con una conferenza di Sabrina Pirri dal titolo Franco Fortini lettore della Historia de duobus amantibus di Enea Silvio Piccolomini. L’iniziativa sarà accompagnata da un intermezzo di musica rinascimentale curata da Inchanto trio. Nel giardino del palazzo seguirà poi una degustazione di prodotti tipici della Val d’Orcia.

Secondo appuntamento al palazzo Arcivescovile il 18 giugno alle 11 con Le meraviglie del Duomo di Pienza: l’altare del Santissimo Sacramento di Bernardo Rossellino. Si terrà la conferenza di Don Antonio Canestri, vicario della Diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza. A seguire ci sarà visita nella meravigliosa Cattedrale.

A Palazzo Piccolomini il 23 luglio dalle 17 tocca a Poeti per Mario Luzi. a cura di Marco Marchi. Dalle 17 sarà proiettato il film In Toscana.Un viaggio in versi con Mario Luzi,di Marco Marchi, regia di Antonio Bartoli e Silvia Folchi. A seguire visite guidate al “Centro Studi La Barca” a cura del presidente Alfiero Petreni. Alle 21 infine incontro con Milo De Angelis.

Si riparte poi il 28 agosto alle 16 a Palazzo Piccolomini con Enea Silvio Piccolomini: i mille volti di un pontefice. Conferenza di Roggero Roggeri. Seguirà un intermezzo di musica rinascimentale di Inchanto Trio. L’evento si concluderà con una degustazione divini nel giardino di Palazzo Piccolomini.

Sempre a a Palazzo Piccolomini, il 17 settembre alle 15, Alessandro Piccolomini: l’astronomia e la scienza nella società senese del Cinquecento. Sarà un dibattito a più voci in ricordo di un senese illustre , a cura di Vincenzo Millucci. Dopo ci sarà una degustazione di vini nel giardino di Palazzo Piccolomini.

Al Museo Diocesano il 24 settembre alle 17 tocca alla conferenza di Gabriella Palei Gli arazzi fiamminghi del XV secolo a Palazzo Borgia, storia e restauro.

Chiudono la kermesse di iniziative l’evento del 15 ottobre dalle 17, ancora a Palazzo Borgia-Museo Diocesano, dal titolo Pio Il, Pienza e la descrizione di una città intelligente: un’ecfrasi senza retorica -Conferenza di Gabriele Fattorini-. Ed infine alle 15.30 del 23 ottobre, a Palazzo Piccolomini, I Piccolomini e i Medici, legami di spada e di ‘compagnia’. Conferenza di Costanza Contu con visita a Palazzo Piccolomini, l’evento si concluderà con una degustazione di vini nel giardino di Palazzo Piccolomini.

Per informazioni: pienzacittà[email protected]; 0577 286300