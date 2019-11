Arte e cultura trovano casa in via di Città: inaugurato il Siena experience italian hub

Il made in Italy, espresso in tutti suoi concetti, trova oggi una nuova casa proprio davanti alla magnificenza di Piazza del Campo, più precisamente a palazzo Scotti in via di Città. Nasce il Siena experience italian hub uno spazio di arte e cultura dedicato ai cittadini senesi,ai turisti da tutto il mondo e agli studenti. Per l’occasione è stata anche inaugurata la mostra, curata da Fabio Mazzieri, dal nome ‘Artisti in Piazza’ che proseguirà fino al 20 dicembre con apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16.

Quella del Siena Experience Lab è un’esperienza unica dove, attraverso alcuni workshop, sarà possibile toccare con mano e assaporare ogni forma d’arte. Non ci sarà solamente la pittura ma troveremo invece varie espressioni d’arte, dalla letteratura, alla poesia, ma anche esperienze inedite attraverso la conoscenza del vino, messa in atto da alcuni sommelier.

“Questo è un luogo di incontro di tutta una serie di arte – dice Barbara Latini, direttore del Siena Experience Italian Hub – un luogo che si apre a stranieri, cittadini e turisti, all’interno di questo affaccio possiamo toccare con mano il meglio del made in Italy, abbiamo un luogo magico aperto su piazza del campo, dove vogliamo essere un punto di diffusione dell’arte del territorio”.

Per l’apertura dello spazio l’appuntamento è allora con una mostra tutta senese, ma al Siena Experience Italian Hub, non sarà aperto solo ed esclusivamente all’arte locale. Troveranno spazio tutti gli artisti italiani e si cercherà di far conoscere ancora di più ai cittadini ed ai turisti, che popolano ogni giorno la nostra città, che l’arte made in italy è un’eccellenza mondiale.

“Ci sono 26 pittori, tutte opere di artisti contemporanei, gli artisti hanno usato delle tecniche differenti dall’incisione – queste, le parole del curatore della mostra d’arte Fabio Mazzieri-, alla pittura ad olio oltre alle tecniche miste. Vedere una raccolta di pittura ed arte proprio ispirata alla Piazza del Campo è una visione magica”.

Niccolò Bacarelli