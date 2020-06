Arriva la nuova mappa della via Francigena, Tirelli: “Investiamo in un turismo all’aria aperta”

“In un periodo particolarmente difficile, ora più che mai è indispensabile investire in un turismo all’aria aperta”. Queste, le parole dell’assessore comunale al commercio e turismo Alberto Tirelli nel presentare la nuova mappa della via Francigena, nata dal Comune di Siena in collaborazione con l’Associazione Europea delle vie Francigene. Una carta che illustrerà i percorsi del nostro territorio attraverso le bellezze della provincia. Il Comune investe su un turismo diverso ma comunque molto importante, la Francigena costituisce un passaggio fondamentale che ogni anno accoglie migliaia di visitatori nella città di Siena e in tutta la provincia.

“Sarà una mappa cartacea, oggi più che mai vanno di moda gli smartphone ma il camminatore apprezza molto di più avere qualcosa tra le mani sul quale annotare esperienze, luoghi e bellezze del percorso – sostiene Alberto Tirelli, assessore comunale con deleghe al commercio e turismo -. Una mappa che nasce insieme a tutti i comuni che vedono il percorso della via Francigena all’interno del proprio territorio. Importante anche il contributo della Regione Toscana che grazie ad un finanziamento di 150 mila euro ha permesso la manutenzione di tutte le postazioni del percorso in tutto il territorio provinciale”.

Molte le novità introdotte all’interno della nuova mappa come le illustrazioni redatte da Maria Antonietta Peccianti, attraverso le quali sarà possibile scoprire le bellezze di Siena, tra storia, arte e curiosi aneddoti riguardanti la vita della città. Una grande collaborazione arriva anche dall’Acquedotto del Fiora, la società si è fatta carico di eseguire la manutenzione di tutte le fontanelle che si troveranno lungo il percorso della via Francigena. Ancora una volta Adf rinnova il suo legame con il territorio.

“Una splendida iniziativa organizzata dal Comune di Siena – commenta Roberto Renai, presidente di Acquedotto del Fiora -. Ci siamo messi a disposizione con molto entusiasmo, sarà l’occasione per rilanciare il turismo, un turismo lento e molto interessante all’interno del nostro territorio”.

Niccolò Bacarelli