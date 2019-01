Arriva la neve a Siena: aggiornamenti in tempo reale

E’ iniziato a nevicare anche a siena e in tutta la provincia, come annunciato dalle previsioni meteo di ieri. Già nella mattinata le zone più alte del Chianti, fino al monte Luco sono state ricoperte di neve e ormai anche in città il manto bianco sta ricoprendo palazzi e strade. TRaffico in tilt, il Comune ha attivato il piano neve, quattro mezzi spargisale sono in azione a ciclo continuo sulle strade della città. Massima attenzione è rivolta alle strade che portano al Policlinico ed alla stazione ferroviaria. “La mobilità scolastica pubblica sarà garantita – si legge nella nota che arriva da palazzo pubblico dove è in corso il consiglio comunale – . È stata incrementata la reperibilità dei dipendenti comunali per fronteggiare qualsiasi criticità.

I mezzi spazzaneve hanno lasciato l’autoparco di Pescaia e sono stati messi su strada pronti ad intervenire. Seguiranno maggiori dettagli in base a come si evolverà la situazione”

Ecco video e foto inviate da ogni parte della provincia dai lettori :

La situazione e il punto per le prossime ore dal nostro Gabriele Ruffoli che si trova sul Monte Luco per la neve

Ancora Gabriele Ruffoli che sta tornando a fatica verso Siena, qui si trova nelle vicinanze di Pianella

Di Filippo Matteoli la prospettiva su Piazza del Campo dove è già stato vietato l’ingresso all’interno della conchiglia

La neve in diretta dal consiglio comunale

La situazione in Piazza del Campo nel video di Elena Pepi

Aggiornamento in tempo tale da viale Tozzi dove il traffico è bloccato

Ecco Via Mattioli vista dal Dipartimento di Scienze Politiche

Stavolta il video arriva da Sovicille

Neve, ecco la situazione sulla Siena-Grosseto

I tetti della città imbiancati nel video di Sandro Sicilia

Aggiornamento della situazione dalla Coroncina nel video di Elena Ceccanti

La foto del giorno è sicuramente questa: la scritta in Piazza del Campo, gigante, che invita il sindaco Luigi De Mossi a chiudere le scuole

la situazione nella Galluzza nel video di Tania Terrosi

La neve all’Orto dei Pecci nel video di Tania Terrosi

Ecco Via Martiri di Montemaggio

Dal video di Viola Carignani la situazione fuori l’Ospedale Le Scotte