Arriva Infofragili, il numero verde della Toscana sud est per la vaccinazione dei ‘fragili’

Parte domani, venerdì 16 aprile 2021, Infofragili, il numero verde della Asl Toscana sud est per la vaccinazione dei soggetti fragili. La mole di telefonate ed email che stanno arrivando in queste ore all’Azienda Usl, proprio da persone fragili e rispettive famiglie, che chiedono informazioni in merito alla prenotazione online dei vaccini è enorme.

L’Asl Toscana sud est, a questo proposito, attiverà da domani mattina, venerdì 16 aprile, il numero verde 800-432525. Il servizio sarà riservato alle persone con elevata fragilità dell’area e alle persone che, avendo una residenza diversa, sono seguite da servizi dell’Asl Toscana sud est.

Da oggi, sull’apposito sito (link) è disponibile una sezione dedicata alle domande frequenti e diffuse che stanno arrivando all’azienda. La sezione è utile per una verifica prima di telefonare al numero verde. Su Youtube è disponibile un video tutorial.