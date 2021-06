Argilli riparte dall’Eccellenza: sarà l’allenatore della Sinalunghese 2021/22

La Uc Sinalunghese, reduce dalla retrocessione dal campionato di Serie D, si prepara al campionato di Eccellenza Toscana, e lo fa ufficializzando il nome del nuovo allenatore: Stefano Argilli. Un nome importante, quello di Argilli, che sottolinea l’importanza degli obiettivi della società della Val di Chiana. L’ex Siena da giocatore può vantare la bellezza di 362 presenze tra Serie A, B, C e coppe, con maglie importanti tra le quali spicca quella della Robur.

Nella stagione appena conclusa, Argilli ha guidato il settore giovanile dell’Acn Siena, ed ha anche avuto modo di guidare la prima squadra. A gennaio, in seguito all’esonero di Gilardino, l’allenatore riminese, prese in carico ad interim la panchina bianconera, ottenendo 4 punti in 3 partite e perdendo in maniera rocambolesca solo col Trastevere in casa. Argilli fu poi sostituito da Pahars.