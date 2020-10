Siena, inaugurata una nuova area ludica grazie alla donazione dell’Avis

Inaugurata questa mattina la nuova area ludica, grazie a una donazione da parte dell’Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue di Taverne d’Arbia. Al taglio del nastro si sono presentati Luigi De Mossi, sindaco di Siena, Silvia Buzzichelli, assessore del Comune, Orazio Peluso, consigliere comunale e Luciano Franchi, vice presidente dell’Avis. Grazie al contributo dell’associazione, 6 nuove tipologie di giochi, tra scivoli e altalene, sono state portare a Taverne d’Arbia.

Un lavoro di riqualificazione che ha visto, a sua volta partecipe il Comune. Come ha detto il sindaco De Mossi, dopo aver ringraziato AVIS: “Ha visto il lavoro degli uffici dell’assessore alle aree verdi provvedere alla recinzione della zona, chiusa da un cancello, e il posizionamento di panchine e cestini. In programma anche la piantumazione di alberi a foglia caduca, così da rendere piacevole la fruizione dell’area, sia in estate sia in inverno, facendola diventare luogo di sosta per gli adulti e di svago per i più piccoli”. Per Peluso, che aveva seguito e condiviso il progetto con l’Associazione: “La risposta di AVIS ha rappresentato un vero gesto di solidarietà, e un aiuto prezioso per Taverne che, da oggi, vede un’area a verde, rimasta chiusa da decenni, accuratamente attrezzata con giochi e arredi per la sosta da condividere come spazio comune”.