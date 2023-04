Area cani di Taverne, si rinnova il patto tra proprietari e Comune

Rinnovato il patto di collaborazione tra il Comune di Siena ed un gruppo di cittadini proprietari di cani per la gestione condivisa dell’area di sguinzagliamento di Taverne d’Arbia sita in via degli Aldobrandeschi. Vista la scadenza dell’accordo prevista per giugno 2023 i proprietari hanno presentato al Comune una breve relazione sull’attività svolta richiedendo il rinnovo del patto di collaborazione.I cittadini coinvolti, insieme agli uffici competenti del Comune, avranno a che fare con la tutela igienica del posto (interventi di pulizia e disinfestazione), la manutenzione del verde (taglio erba e rimozione sfalci) e l’organizzazione di eventi ricreativi. La durata del patto è di tre anni.