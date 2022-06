Archivio di stato, domani visita alla meravigliosa Biccherna di Sano di Pietro

Un appuntamento imperdibile per poter ammirare il nuovo tesoro presente all’Archivio di Stato. Sarà infatti visibile domani dalle 10.30 la biccherna della “Flagellazione di Cristo”, opera lignea a tempera e oro del 1441, che è tornata alla comunità della città di Siena un mese fa dopo oltre 100 anni.

L’opera sarà esposta durante un incontro che sarà introdotto da Cinzia Cardinali, direttore dell’Archivio di Stato di Siena. La visita sarà guidata da gli interventi di: Barbara Gelli, “Il contesto storico-politico: Siena alla metà del Quattrocento”; Enrico Grassini, “Il tema: tra Sacra Scrittura, devozione e storia” ; Alessandro Bagnoli, “Alcune considerazioni sull’autore della Flagellazione di Cristo”.

Per l’opera, attribuita a Sano di Pietro, una prima cerimonia di restituzione si era svolta un mese fa a Roma e all’evento era presente il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. La Biccherna era stata esportata dall’Italia alla Germania e, a dicembre del 2016, era riapparsa ad un’asta di Sotheby’s. Alla fine però, dopo un lungo iter amministrativo, è tornata nella disponibilità dello Stato italiano grazie ad un accordo. All’asta l’opera era stata acquistata per un milione e 600mila euro mentre lo Stato, per ricomprarla, ha dovuto spendere 750mila euro.