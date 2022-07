Apre “Spazio sicuro”, centro di ascolto e di prima accoglienza di Arcigay Siena

Ha aperto anche a Siena il centro Spazio sicuro, struttura di primo ascolto per persone Lgbtiqia+* che può contare su sportelli diffusi in tutto il territorio provinciale.

Lo spazio è nato da un’idea di Arcigay-Movimento Pansessuale Siena ed ha ottenuto il sostegno dell’Unar oltre che il contributo di provincia e dei 5 comuni senesi della rete Ready (Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Castelnuovo Berardenga, Murlo e Pienza).

.La presentazione è avvenuta stamani “Parliamo di una struttura di primo ascolto e accoglienza che è costituito da sportelli che possono accogliere chi ha necessità di accedervi per differenti criticità”. Sono le parole della presidente di Arcigay Siena Greta Sartarelli. “A noi possono rivolgersi persone che stanno intraprendendo un percorso di riconoscimento rispetto alla propria identità di genere o orientamento sessuale oppure anche migranti”, aggiunge.

Spazio sicuro ha la sua sede centrale ad Arcigay Siena alla Corte dei Miracoli in Via Roma 56. Sarà possibile accedervi senza obbligo di prenotazione, ma anche su appuntamento scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 3450458870.

Il Centro, come viene spiegato, renderà inoltre più funzionale il sistema d’accoglienza che Arcigay offre alla comunità Lgbtiqia+. Nei 5 anni passati di attività, è stato ricordato, sono stati 115 gli accessi gestiti. “La richiesta di aiuto più forte è una richiesta di ascolto che viene da persone che si stanno interrogando sulla propria identità di genere e sul proprio orientamento e che si sentono sole , 60 accessi-continua Sartarelli- Abbiamo però anche preso in carico le richieste di 12 migranti Lgbtiqia+* che abbiamo accompagnato nei percorsi di riconoscimento dello status di rifugiati e 10 richieste legate alla salute, soprattutto di accompagnamento al test Hiv e di info relative alle altre IST e sull’accesso alla Prep”.

Ancora Sartarelli: “Allo sportello legale sono arrivare 10 richieste, ma abbiamo gestito anche 4 emergenze abitative e 5 casi di molestie e stalking. Non è mancato il supporto ai genitori con 5 prese in carico, andate tutte a buon fine. Questi dati per la sola città di Siena, pensiamo cresceranno con la presenza di nuovi sportelli anche nelle città di provincia, segno che di supporto qualificato le persone Lgbtiqia+* hanno sempre più bisogno”.

“L’apertura del Centro Spazio Sicuro è un risultato importante del quale come provincia di Siena e Comuni aderenti alla Rete Ready siamo molto orgogliosi. È stato uno sforzo condiviso di impegno e passione che ci consente oggi di dare il via all’attività di bei sei sportelli sul nostro territorio provinciale: Siena, Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Castelnuovo Berardenga, Pienza e Vescovado di Murlo – ha dichiarato Giulia Periccioli consigliera della Provincia di Siena – Sappiamo che questo sarà solo l’avvio di un percorso che ci consentirà, nei prossimi anni, di estendere le nostre attività in tanti altri Comuni della Provincia, molti dei quali hanno già aderito alla nostra rete.”.

“Molti territori sono lontani dal centro, dove era più facile trovare sportelli. Ma ora c’è una possibilità di un ascolto anche nelle zone periferiche”, evidenzia Enrico Maria Quinti, consigliere del comune di Pienza delegato per la rete Ready

Fiora Branconi, operatrice di Spazio Sicuro, ha spiegato la sua attività dentro allo sportello: “Rivolgerò l’attenzione anche verso le famiglie ed i genitori, aiutandoli a conoscere e sapere. Ed essere anche confortati per entrare nel mondo Lgbtiqia+*. Spesso e volentieri abbiamo avuto comunque la fortuna di fare sportelli a genitori di ragazzi Lgbtiqia+* che volevano comunque solo sapere come muoversi nei confronti dei figli e delle figlie”

Al Centro sono già attivi gli sportelli tematici: psicologico, trans*, salute, legale/migranti/lavoro e Sos Genitori, pensati per soddisfare anche le richieste più specifiche. Ad ogni sportello saranno presenti operatori e operatrici formati dal Gruppo Nazionale Formazione di Arcigay e coordinati da Angelina Gerardi che faranno riferimento alla rete dei seguenti professionisti: Paola Petrigli (psicologa), Francesca Mazzoli (psicologa), Cristina Rubegni (counselor), Barbara Rossetti (medica), Giulia Toto (medica), Daniele Marianello (medico), Marco Pastore (avvocato), Eduardo Santillan (mediatore culturale).

Il Centro Spazio Sicuro dispone di una linea telefonica attiva negli orari di chiusura del Centro per gestire eventuali emergenze: 3450458870. Inoltre ha sei sportelli satellite nei Comuni della provincia coinvolti nel progetto, aperti 1 giorno a settimana e nello specifico: ad Abbadia San Salvatore lo sportello è aperto tutti i lunedì dalle 17 alle 19 al Palazzo Comunale in via Roma 2; a Castiglione d’Orcia, lo sportello è aperto tutti i martedì dalle 17 alle 19 alla biblioteca comunale in via Guglielmo Marconi 11, accesso esterno; a Castelnuovo Berardenga lo sportello è aperto tutti i mercoledì dalle 17 alle 19 all’Ufficio anagrafe di Quercegrossa, via Tarantelli 1/A all’interno del plesso scolastico; a Vescovado di Murlo lo sportello è aperto tutti i giovedì dalle 17 alle 19 alla Sala polifunzionale del comune di Murlo, accesso da via Aldo Moro; a Pienza lo sportello è aperto tutti i venerdì dalle 17 alle 19 in via di Circonvallazione Ex Galere.

Il network di sportelli ha lo scopo primario di sensibilizzare sui temi lgbtqia+* i principali soggetti pubblici e privati operanti a livello culturale e sociale sul territorio senese e far maturare in queste realtà una conoscenza dei temi lgbtqia+* con conseguenti benefici sul contrasto all’omo/lesbo/bi/trans/a/fobia. L’inaugurazione del Centro Spazio Sicuro si terrà venerdì 15 luglio alle 18.30 alla Corte dei Miracoli di Siena.