Approvato il programma di addestramento dei cavalli da Palio per il mese di giugno

Il sindaco del comune di Siena, Luigi De Mossi, ha approvato il programma delle attività dei cavalli da Palio per il prossimo mese di giugno: l’8 e il 29 i lavori di addestramento a Mociano, mentre il 15 e 22 le corse di addestramento a Monticiano.

Sono confermate le disposizioni contenute nel “Disciplinare per l’accesso e l’utilizzo delle piste di Mociano e Monticiano” e quelle per emergenza covid-19, approvate con ordinanza sindacale numero 13 dello scorso 24 marzo. Gli appuntamenti potranno subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse o altre eventualità, e saranno definiti, per la prosecuzione della stagione, sulla base delle decisioni riguardanti l’organizzazione dei Palii 2021.