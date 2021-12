Approvata la costituzione del Biotecnopolo di Siena

Oggi di prima mattina la Commissione bilancio del senato ha approvato l’emendamento che costituisce il Biotecnopolo di Siena con un finanziamento di 37 milioni per i primi tre anni (9-12-16) e poi 16 milioni a regime ogni anno a partire dal terzo. Sono soci fondatori il ministero dell’Economia e delle Finanze, il ministero della Salute, il ministero dell’Università e della Ricerca, l’Università di Siena, il Cnr, la Fondazione Toscana Life Sciences, la regione Toscana e gli enti locali della provincia di Siena.

“Una svolta decisiva per la città di Siena e per il settore delle Scienze della vita che andrà a beneficiare anche le realtà economiche e sociali del territorio. Ora avanti per una rapida approvazione finale e per un altrettanto celere attuazione del progetto” ha commentato Enrico Letta, segretario nazionale del Pd, che ha lavorato negli ultimi mesi per promuovere l’iniziativa. “È stato un grande lavoro di squadra che ha visto coinvolte tutte le parti interessate e ha superato le resistenze” ha concluso Letta.