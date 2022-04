Aperte le iscrizioni agli asilo nido del Comune per il 2022/23

Al via, da oggi, 15 aprile, le procedure di iscrizione agli asili nido comunali per l’anno educativo 2022/2023. Le domande di ammissione dovranno pervenire tramite ed esclusivamente procedura on line accedendo con l’Identità Digitale (Spid – Cie – Cns) al seguente link https://www.comune.siena.it/node/398 seguendo il percorso: Home/Aree tematiche/Istruzione/3-36 mesi nidi comunali/Iscrizioni e frequenza/Domanda di Ammissione.

Le domande per piccoli, medi e grandi, nati dal 1 gennaio 2020 al 15 maggio 2022, dovranno essere presentate a partire da oggi e fino al 31 maggio. Per i nati dal 16 maggio al 15 agosto 2022, da inviare dal 1 luglio al 31 agosto; i piccoli, medi e grandi nati dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2022, a far data dal 1 al 31 ottobre.

Alle famiglie in difficoltà nella compilazione on-line sarà offerto supporto chiamando i numeri: 0577-292388 o 0577-292479 oppure con apposito appuntamento prenotandolo dopo aver contattato gli stessi numeri.

Le modalità di predisposizione delle graduatorie sono consultabili al link https://www.comune.siena.it/node/1561 seguendo: Home/Aree tematiche/Istruzione/3-36 mesi nidi comunali/Graduatorie nidi comunali.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate indicativamente entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, per dare modo ai richiedenti di effettuare eventuali ricorsi. A seguire quelle definitive.

La comunicazione di ammissione sarà resa nota successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva e conterrà le indicazioni per il versamento dell’iscrizione di 50 euro.

Sarà poi cura dell’Ufficio istruzione aggiornare le graduatorie e le possibili liste d’attesa, che potranno scorrere in caso di eventuali rinunce e ritiri.

Coloro che resteranno fuori per mancanza di posti disponibili nelle strutture potranno fruire di eventuali contributi regionali soltanto nel caso in cui i genitori abbiano espresso, nella domanda d’ammissione, almeno 3 preferenze fra i plessi comunali.