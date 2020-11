Aou senese, l’appello del comitato di partecipazione: “Proroga a mandato Giovannini”

Ventidue associazioni che compongono il comitato di partecipazione dell’Aou senese hanno chiesto la proroga del mandato per l’attuale direttore generale delle Scotte Valtere Giovannini “fino alla fine di questa emergenza”.

Nell’appello i membri dell’associazione si sono detti “molto preoccupati per un cambio che avviene in un momento così delicato e difficile per il nostro territorio – spiegano. Non entriamo nel merito di colui o colei che prenderà il posto del dottor Giovannini, non è di nostra competenza, bensì del momento completamente inadatto ad un cambio di dirigenza”. Il motivo? “Chiunque ne prenderà il posto avrà bisogno di tempo a disposizione per operare con sicurezza e con cognizione di causa, per conoscere la struttura, il personale, tutto ciò di cui avrà bisogno per gestire questa emergenza(siamo in zona rossa)”, aggiungono.

Nel mezzo della seconda ondata della pandemia “non crediamo che il sistema abbia bisogno di cambiamenti ai vertici della sanità locale, bensì di continuità, per permettere che la profonda conoscenza della situazione, degli strumenti, dell’organizzazione, del personale, dei punti di forza e di debolezza della propria struttura, possano essere di aiuto nella gestione del momento eccezionale che stiamo vivendo”, concludono.