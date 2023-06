Aou senese, il dottor Juri Gorelli Cavaliere al merito della Repubblica Italiana

Il dottor Juri Gorelli, responsabile infermieristico del Dipartimento Oncologico dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e presidente di Siena Cuore odv riceverà l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana nelle celebrazioni che si terranno a Siena, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno.

“Un grande onore e una grande emozione – dichiara Juri Gorelli – per questa riconoscenza, che premia l’attività trentennale sia all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese che nel mondo del volontariato. Mi piace menzionare i vari reparti in cui ho lavorato dal 1997 ad oggi, anche per ricordare l’impegno condiviso con molti colleghi: infermiere in rianimazione, coordinatore infermieristico in cardiologia e infine l’attuale ruolo di responsabile infermieristico del dipartimento oncologico”.

Juri Gorelli guida anche l’Associazione Siena Cuore odv, nata nel 2014, con lo scopo di promuovere la cultura della defibrillazione precoce come metodo salva vita in caso di arresto cardiaco e la divulgazione dei defibrillatori semiautomatici, un importante riferimento nel mondo del volontariato senese.

“Dopo l’impegno come volontario nella Pubblica Assistenza dal 1992 al 2014, – aggiunge Gorelli – è nata l’esperienza di Siena Cuore, grazie anche all’impegno di molti colleghi che hanno impiegato la loro professionalità per sensibilizzare i cittadini sulle manovre salva vita. Ringrazio particolarmente tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi due percorsi paralleli e sono grato all’ANIOC Siena, Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche, e alla sua delegata Maura Marchionni, per aver sostenuto la mia candidatura”.

A Juri Gorelli vanno le congratulazioni dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.