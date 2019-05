Anziana scomparsa da casa: al lavoro il nucleo cinofili dei vigili del fuoco

Vigili del Fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti insieme a personale del nucleo cinofili del comando di Siena per una ricerca persona in loc. Vitiano di Arezzo. La signora 78 enne, con problemi di salute , si era allontanata alle 18.30 circa dalla propria abitazione perdendo poi l’orientamento. Allertate dai carabinieri le squadre VF hanno iniziato le ricerche coordinate da personale TAS (Topografia spplicata al soccorso) presente sul posto anche con un UCL (Unità comando locale). Alle 23.30 la persona è stata individuata dal personale VF del comando di Arezzo a circa 700m dalla propria abitazione in una zona impervia e successivamente è stata recuperata da personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), per poi essere affidata al personale 118 presente sul posto. Presenti anche i carabinieri e la polizia municipale.