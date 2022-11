Antonino Cannavacciuolo fa tappa a Colle Val d’Elsa per registrare “Cucine da incubo”

Antonino Cannavacciuolo fa tappa a Colle Val d’Elsa: lo chef pluripremiato e pluristellato sta registrando in questi giorni la puntata del suo programma “Cucine da incubo” in un ristorante nel centro storico Valdelsano. Come consuetudine il cuoco napoletano arriverà nel locale per provare il menù in prima persona e dare il suo giudizio su cibo e servizio e sul lavoro dello staff al lavoro. Cannavacciuolo, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche le proprie idee per un nuovo menù. Anche l’attività dovrebbe cambiare volto e essere ristrutturata totalmente in tempi record. Quindi il ristorante sarà messo a nuovo e lo staff sarà pronto a ripartire, potendo seguire i consigli dello chef ed essendo consapevole delle criticità del passato. Ad ora sono otto le stagioni di Cucine da Incubo ma non è dato sapere quando uscirà il nuovo ciclo di episodi.

