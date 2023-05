Anpana Siena in aiuto degli animali alluvionati dell’Emilia-Romagna

“La generosità delle persone è stata incredibile, dobbiamo soltanto dire grazie”. A parlare è Claudia Falciani, presidente di Anpana (Associazione nazionale protezione animale natura ambiente) Siena, che insieme alla sua organizzazione si è fatta carico di far partire una raccolta di aiuti per i territori alluvionati dell’Emilia Romagna.

“La nostra è un’associazione che si occupa di animali – spiega Falciani – e quindi ci è sembrato naturale dare una mano anche ai tanti amici a quattro zampe che stanno soffrendo insieme ai loro padroni. Con la raccolta, che terminerà questa sera alle 20, abbiamo recuperato tantissimo materiale, prevalentemente cibo per animali ma anche giocattoli per bambini e asciugamani puliti, come ci è stato richiesto”.

“Abbiamo portato avanti la raccolta velocemente attraverso tanti punti di ritiro anche di privati, tra Siena, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano e il resto della provincia. La risposta della gente è stata meravigliosa – aggiunge Falciani – con tantissimi che hanno acquistato cibo e oggetti per poter dare una mano a tante persone in difficoltà”. “Tutto quello che abbiamo raccolto – conclude – partirà sabato mattina insieme al convoglio di tutta la regione Toscana da Lucca. Per chi volesse contribuire alla raccolta o dare una mano è possibile contattare l’associazione al 338-4248444”

E.G.