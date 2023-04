Anna Ferretti: cinque punti per costruire un programma con i cittadini

Oltre cento partecipanti e cinque punti su cui basare il programma in Comune: questo è ciò che è emerso dalla riunione dei cittadini con la candidata sindaca del centrosinistra Anna Ferretti. “Proposte concrete per Siena”, così era intitolato l’incontro di ieri tra i cittadini e la candidata.

Inclusività

E’ il tema su cui la nuova amministrazione dovrà impegnarsi per riavvicinare il cittadino al suo Comune. Quindi incentivare la partecipazione, costruire una rete stabile del volontariato che possa fare da raccordo tra le varie associazioni, promuovere progetti per le categorie più deboli e avere una visione della città come un unicum, senza differenziazioni tra centro storico e periferie.

Diritto alla salute e sanità pubblica

Il Comune dovrà svolgere il suo ruolo politico sia all’interno dell’Anci che della conferenza aziendale dei sindaci e della società della salute. Sono i luoghi dove l’amministrazione è invitata ad evidenziare quali sono i bisogni e le esigenze della cittadinanza, finanziando servizi in più se si evidenziano bisogni. E’ stata valutata l’esigenza di attivare il servizio sos cittadino, a cui rivolgersi per avere informazioni su tutti i servizi sanitari e di assistenza, per agevolare soprattutto gli anziani e le loro famiglie nel momento di difficoltà. Risorse dovranno essere investite per lo sviluppo dei consultori, importanti per le politiche giovanili e la prevenzione, così come per l’housing sociale per gli anziani, sviluppando esperienze già presenti a Siena.

Lavoro

Il tema è stato trattato con la concezione di agevolare l’approccio al mondo lavorativo facilitando l’ingresso soprattutto ai giovani ed alle donne. Per questo dovrà essere svolta una campagna informativa sulle proposte formative degli istituti tecnici superiori così da creare figure professionali da inserire nel contesto economico senese. Per agevolare le donne nel conciliare lavoro e famiglia, dovranno essere creati servizi che siano di supporto nella gestione dei figli e di familiari non autosufficienti. A sostegno dell’imprenditoria locale sarà attivato uno sportello per i bandi europei.

Ambiente

Primo punto da affrontare per la nuova amministrazione sarà il piano dei rifiuti rivedendo il contratto in essere con Sei Toscana per adeguarlo alle necessità di avere una città pulita.

Oltre all’impegno per migliorare i collegamenti extraurbani, siano su gomma che su rotaia, la nuova amministrazione dovrà puntare sullo sviluppo della mobilità dolce, incentivando, con la realizzazione di nuove piste ciclabili, l’uso delle bici con la pedalata assistita per gli spostamenti brevi. Importante sarà aprire un tavolo con Autolinee Toscane per migliorare il servizio del trasporto pubblico cittadino e promuovere insieme una Card per gli studenti che dia accesso ai bus e ad altri servizi comunali a prezzi agevolati.

La nuova amministrazione dovrà dotarsi anche di un piano del verde, per la cura dei giardini e soprattutto per l’utilizzo delle valli verdi dentro il centro storico che, con il progetto parco delle mura, saranno recuperate.

Persona al centro dell’amministrazione

Digitalizzazione ma anche contatto diretto con i cittadini, sarà il modus operandi della nuova amministrazione che vuole agevolare non complicare il percorso di accesso agli uffici comunali. Per questo sarà sempre a disposizione in ogni ufficio un operatore per fornire informazioni su come si compila un modulo o si presenta una pratica per facilitare chi non ha dimestichezza con il servizio telematico.

Le idee avanzate nei tavoli di ieri andranno ad arricchire il programma della candidata sindaca per il Centrosinistra Anna Ferretti. A queste si aggiungerà la proposta di nominare una commissione di volontari, una volta entrata in carica, che periodicamente valuti l’attuazione del programma. “La partecipazione è stata sintomo di quanto i senesi amino la loro città – ha detto al termine Ferretti -. La richiesta principale che ho avuto è che l’amministrazione torni ad assere amica del cittadino e la persona al centro dell’amministrazione. Miglior progetto per Siena non ci può essere”.

Anna Ferretti proseguirà nei prossimi giorni gli incontri in agenda ed in cantiere ci sono numerosi eventi come una passeggiata inclusiva dal centro storico alla periferia con tutti i cittadini che vorranno partecipare, per valutare tutti insieme peculiarità e carenze di rioni e quartieri.