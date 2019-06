Animali fantastici e… La toelettatura: ecco perché è necessaria

Se state pensando che toelettare un cane significhi semplicemente fargli un bel bagno vi sbagliate. La toelettatura è una delle attività fondamentali per tenere il vostro migliore amico in salute e con il manto bello sano.

Una toelettatura fatta per bene aiuta veramente , specie il padrone ed il veterinario. Spendendo 40 minuti per lavare il vostro compagno lo mettete al riparo da infezioni e parassiti, ma anche dal pericolo di forasacchi. “Non pulendo il cane potremmo incontrare tantissimi problemi – ci racconta Roberto Romei, della toilette Isotta e mirtillo -. Se il cane è ben pulito allora starà bene “.

Quando c’è da fare la toelettatura sarebbe sempre meglio portare il vostro cucciolo in un negozio specializzato dove mani esperte intervengono con saponi appositi, districando i nodi nei peli e togliendo la sporcizia dal manto. Per chi scegliesse di lavare il cane con il metodo ‘fai da te’ ricordatevi sempre che è importantissimo di spazzolarlo bene tutte le sere e di lavorare con shampoo di ottima di qualità che potete trovare solo in determinati negozi. “Lo shampoo adatto non danneggia mai il pelo e la cute, quello aggressivo rischia di alterare il ph della pelle del vostro animale – afferma Roberto Romei -.Io consiglio di fare il lavaggio una volta al mese. Importantissima poi è l’asciugatura, il manto non deve essere mai bagnato”.

Tra gli ultimi consigli degli esperti c’è poi quello di tosare il cane. I nostri amici a 4 zampe, se hanno il pelo lungo, dovranno essere lavati più di frequente ed inoltre un manto corto riduce le possibilità di veder soffrire il vostro animale per le zecche e per le pulci. Attenzione però perché non sempre il cane va rasato ” La grande maggioranza dei cani può essere tosata, alcuni però non possono – conclude l’addetto alla toilette-. I pastori tedeschi o maremmani non possono essere tosati per lo shock termico oppure per il sole che brucia”.

Marco Crimi