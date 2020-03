Lievi sintomi febbrili per il commissario del della Protezione Civile, Angelo Borrelli che , per precuazione, ha lasciato la sede del Dipartimento. A causa dei sintomi influenzali, comunica la Protezione Civile in un post su Facebook, a partire da oggi, fino a data da destinarsi, la quotidiana conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus delle 18 è sospesa