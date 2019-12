Viabilità, l’assessore ai lavori pubblici ai cittadini: “Faremo strada parallela a viale Toselli”

I negozianti e gli artigiani di viale Toselli hanno incontrato oggi, alla Confartigianato, l’assessore ai lavori pubblici Sara Pugliese ed il vicesindaco e assessore con delega alla viabilità e trasporti Andrea Corsi. Durante l’iniziativa Pugliese e Corsi hanno spiegato quali sono le soluzioni del Comune per diluire il traffico nella zona. “Ci sono problemi alla circolazione, questo non è positivo per le attività della zona – afferma Gabriele Carapelli della Confartigianato -. Oggi l’amministrazione viene a spiegarci qual è il piano del Comune. Una soluzione è necessaria e spero che venga trovata”. Gli esponenti della giunta De Mossi Pugliese e Corsi hanno parlato di tre interventi distinti che l’amministrazione intende portare avanti: la realizzazione di una rotonda in viale Europa, di un marciapiede tra porta Pispini e i Due Ponti e di una strada parallela a viale Toselli per la viabilità interna.

“Viale Toselli ha bisogno di investimenti e di cure. Spesso si congestiona con il traffico – dichiara il vicesindaco Corsi -. La zona sarà interessata nel corso del 2020 da tre interventi: sara fatta la rotonda in Viale Europa, a breve partirà la gara per i lavori; realizzeremo una viabilità interna nel primo blocco di Viale Toselli fra i Due Ponti e la rotonda della strada di Busseto- continua-, servirà per chi deve andare nelle zone artigianali e nei negozi, separeremo il traffico. L’ultima iniziativa è quella della creazione di un marciapiede da porta Pispini ai Due Ponti”.

Intanto nella zona proseguono i lavori di sistemazione del verde pubblico. Gli operai del Comune, dopo aver ‘messo a nuovo’ le aiuole della rotonda di Strada Massetana romana, sono oggi a lavoro proprio nei giardini tra Viale Toselli e Viale Europa. A questo punto mancherebbe solo una ‘toelettatura’ a Piazza del Campo, la Conchiglia è letteralmente invasa dall’erba.