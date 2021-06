Andrea Lensini e Margerita Anselmi Zondadari presentano ‘A regola d’arte’

È stato presentato il volume ‘Il regolamento del Palio’, edito da ‘Il Leccio’, che raccoglie il regolamento aggiornato del Palio. A differenza delle tante edizioni, facilmente reperibili anche in rete, questo libro è impreziosito dagli scatti di Andrea Lensini. Per la presentazione è stata allestita una esposizione personale, dal titolo ‘A regola d’arte’, dell’artista proprio presso lo studio fotografico ‘Lensini foto’, studio molto popolare a Siena. Infatti, gli scatti di Andrea oggi, e ieri di suo padre Fabio, hanno accompagnato intere generazioni di senesi alla scoperta degli attimi più emozionanti per la vita di ogni contradaiolo: quelli del Palio.

“Il momento del Palio, per noi senesi, è il momento più importante in assoluto”, esordisce così Andrea, che poi spiega: “Per il mestiere che faccio è importante riuscire a contenere le emozioni facendo il proprio lavoro”. Andrea continua il suo racconto: “Ho iniziato questo lavoro nel 1994, ed all’inizio è stato difficile. Dopo ho capito di essere più tranquillo e di avere la capacità di aspettare il momento dello scatto, che è quello che fa la differenza nell’immagine”. “Le immagine che esponiamo oggi -conclude Andrea- sono tutte relative al volume del regolamento del Palio”. Non poteva non assistere Fabio Lensini, che non nasconde l’orgoglio di babbo per il lavoro del figlio. “L’emozione -dice Fabio- di vedere un figlio portare avanti il lavoro di una vita è tanta”. Fabio si congeda con una riflessione sull’importanza, che ancora oggi ricopre, il ruolo del fotografo dietro agli scatti: “Oggi è tutto meccanizzato, ma il fotografo deve comunque essere bravo a cogliere l’attimo giusto, cosa che poi fa la differenza, e che si nota”.

A presentare l’esposizione è stata Margherita Anselmi Zondadari, la quale si rivolge direttamente ai cittadini: “Ci si deve aspettare una mostra che raccoglie tutte quelle cose che coinvolgono noi senesi e noi contradaioli per 365 giorni l’anno”. Le fotografie ritraggono “quei momenti che devi vivere, che vuoi vivere e che ti danno tutta la passione che per noi senesi rappresenta il Palio”, continua Anselmi Zondadari che poi si sofferma sul volume, pensato per i senesi, ma che può essere un prodotto per tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo del Palio: “A me capita spesso di parlare con i non senesi sulle regole del Palio, amici che spesso rimangono affascinati da tutto il macchinario che si mette in moto”.

Non è voluto mancare alla personale di Andrea Lensini, Riccardo Cerpi de ‘Il Leccio’, la casa editrice del volume. Cerpi, che si presta ai nostri microfoni, parla dell’idea alla base del volume: “Il progetto è nato l’anno scorso, quando, dopo una stagione senza Palii, avemmo l’idea di pubblicare una cosa diversa”. Cerpi, dopo aver premesso che il regolamento del Palio, di per sé, è consultabile online, ammette che “A stuzzicarci è stata l’idea che ogni senese possa avere la possibilità di collezionare nella propria libreria di casa questo volume. L’idea, poi, è stata arricchita dalle fotografie di qualcuno che, di scatti di Palio, se ne occupa da sempre. Arrivati a quel punto il coinvolgimento di Andrea è stato automatico”.

