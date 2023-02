Andrea Franzoso presenta “Ero un bullo”, la vera storia tra violenza e redenzione di Daniel Zaccaro

“Questo è un libro dove si parla della storia vera di un ragazzo come tanti, Daniel. Una storia che tocca temi come l’amicizia, l’amore e il rapporto con gli adulti, ma soprattutto è la storia di un ragazzo che si è ritrovato dopo aver sbagliato”. Così Andrea Franzoso, autore del libro “Ero un bullo” parla della sua opera, che da poco ha toccato l’obiettivo della decima ristampa. L’autore, che in queste mattine sta incontrando gli alunni delle scuole senesi in collaborazione con la libreria Mondadori di Siena, sarà presente domani, mercoledì 15 febbraio, all’Auditorium Chianti Banca a Fontebecci alle 17.30, dove presenterà il volume col protagonista della storia, Daniel Zaccaro, alla presenza del Cardinale Lojudice, del rettore dell’Università per stranieri, Tomaso Montanari e alla presenza di Tomaso Ricci che modererà l’incontro.

“Daniel era il classico bullo, – racconta ancora lo scrittore – con una storia di violenza familiare alle spalle e che era da tutti considerato come irrecuperabile. Poi la svolta, l’incontro con don Claudio, il cappellano del carcere minorile dove era finito. Da quell’incontro è rinato Daniel che poi ha ripreso i suoi studi fino a diventare l’educatore che è oggi”. “Incontrare i ragazzi – conclude – è sempre un piacere, ma questo è un libro che tocca nel profondo anche tanti adulti che dal confronto con una storia autentica di redenzione spesso si sentono toccati nel vivo”.

Emanuele Giorgi