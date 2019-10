Sarà Andrea Berni il Principe del Masgalano

I goliardi senesi hanno un nuovo Principe, Andrea Berni detto “Dinde”. Nel 2020 le Feriae Matricularum offriranno il Masgalano

Andrea Berni detto “Dinde” è il nuovo Princeps delle Ferie Matricularum Senensium. Lo ha deciso ieri sera il “Senato” dei goliardi.

Studente di Medicina, nicchiaiolo, “Dinde” si è distinto negli anni per i contributi apportati all’Operetta, sia in fase di scrittura del testo che delle canzoni. Ad affiancarlo per tutta l’annata, in quanto membri della Balìa, saranno Pietro Finucci detto “Negralbino”, Salvatore Longo detto “Faina”, Valentino Braccino detto “Olivio”, Marco Benini detto “Ciavarro” e Marco Rossi Senesi detto “Sorcio”.

Oltre che nell’organizzazione delle tradizionali attività goliardiche, tra cui la sempre pungente Operetta, il Princeps delle Ferie Matricularum MMXX sarà impegnato anche nell’offerta del Masgalano 2020.