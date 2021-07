Andrea Aprile confermato alla guida del Poggibonsi basket

Andrea Aprile sarà ancora l’allenatore del Poggibonsi basket. Il coach, dopo un campionato all’insegna delle difficoltà, è riuscito a guidare il gruppo anche nella tempesta raggiungendo una salvezza che ha del miracoloso. Tutto ciò ha indotto la società a riconfermare il coach nella piena consapevolezza che con le giuste pedine i Leoni possano tornare nelle posizioni di classifica più nobili.

Coach Aprile ha anche confermato l’impegno con una squadra giovanile, settore dove ha dimostrato più volte di saper lavorare sugli aspetti tecnici e umani per la crescita di giovani uomini. La società si è detta contenta di questa sua scelta: “Sempre presente e disponibile, ha dato una spinta iniziale a gettare le basi di ciò che questa società sta cercando con tanta voglia di costruire nel settore giovanile. Conosciamo bene la passione per questo sport che ha Andrea e siamo certi che darà il massimo anche nel supportare Simone Cini per il bene dei ragazzi”.

Andrea Aprile, che a sua volta ringrazia la società per la fiducia, dice: “Li ringrazio come persone e come figure societarie per non avermi mai fatto mancare il loro appoggio in questi mesi difficili. Sarò onorato di rappresentare ancora una volta il Poggibonsi basket in Serie D e farò di tutto per non smentire la loro fiducia nell’obiettivo comune di portare la nostra squadra fra le migliori. Sono contento anche che mi sia stata data la possibilità di lavorare con un gruppo delle giovanili visto che per me è indispensabile respirare quella gioia che brilla negli occhi dei giovani quando giocano a basket . Lo stare con i piccoli Leoni alimenta la mia passione e mi da quella spinta e quel senso di responsabilità di doverli far crescere e di renderli orgogliosi della maglia che indossando anche specchiandosi con i senior della prima squadra. Lascio l’incarico di Responsabile proprio perché il mio lavoro e tutte le mie energie dovranno ricadere sulla serie D visto che rappresentiamo la città e tutto ciò che comporta vestire questi colori. Ho avuto la fortuna di rappresentare la società in questa veste ed ho provato a portare la mia esperienza e la mia passione. Ci sono stati momenti buoni ed alcuni meno buoni, ma anche grazie agli staff che si sono susseguiti abbiamo sempre fatto il meglio possibile per tutti i nostri ragazzi. Lascio con la consapevolezza di aver dato, assieme a Coach Pratelli e con l’appoggio incondizionato della società, continuità alle attività durante questo periodo di pandemia mettendo sempre al primo posto i nostri giovani. Oggi possiamo dire di esser cresciuti molto perché saper organizzare e gestire una situazione di questo genere può solo creare un bagaglio di esperienza importante per il futuro. Forza leoni e forza Poggibonsi basket sempre”